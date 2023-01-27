Украинцев в Германии могут оштрафовать на 5000 евро: что следует знать

Украинских беженцев, нашедших убежище от войны в Германии, предупреждают о больших штрафах. В частности, взыскание может достигать 5000 евро.

Речь идет о наказании за нелегальную работу. Даже если лицо не знало, что работает нелегально, его все равно ждет штраф, сообщили на странице немецко-украинской ассоциации "Украинцы в Германии/Ukrainian Future".

"Если вы не знали, что работаете нелегально, вы все равно понесете наказание. Что именно вас ждет, зависит от того, как будет оценена ваша вина – как административное правонарушение или как преступление", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что накажут за нелегальное трудоустройство, если человек не зарегистрирует свой бизнес, не внесет свою фирму в ремесленный реестр, не предоставит нужные документы или предоставит слишком поздно.

"Например, если вы "трудоустроили" наемных работников и не платили за них взносы в фонд социального страхования или если у вас работали иностранцы без соответствующего разрешения/нужных документов, или их условия труда были хуже, чем у их коллег из Германии", – добавили в ассоциации.

В то же время, за нелегальное трудоустройство людей можно даже получить до 5 лет лишения свободы.

Еще одной причиной для штрафа может стать уклонение от налогов, если будет доказано, что лицо работало нелегально. А за работу без соответствующего разрешения придется заплатить до 5 тысяч евро.

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