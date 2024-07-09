Українці з трьох областей не будуть платити за газ: подробиці

Уряд ухвалив рішення про безкоштовне постачання газу для вразливих категорій населення в трьох областях України. Це стосується українців, які належать до вразливих категорій, і вони зможуть отримувати блакитне паливо безкоштовно протягом зимового періоду.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Зазначається, що проєкт спрямований на забезпечення громадян необхідними ресурсами взимку. Його мета – створити механізми для постачання скрапленого газу у балонах як гуманітарну допомогу на прифронтових територіях.

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Спочатку цей проєкт планували реалізувати лише в Харківській області. Проте віцепрем'єрка Ірина Верещук запропонувала розширити його на Сумську та Донецьку області.

"У межах гуманітарного реагування ми прагнемо забезпечити побутовим газом якомога більше вразливих громадян на прифронтових територіях. Тому ми вирішили не обмежуватися Харківщиною, а поширити проєкт на Сумську та Донецьку області", – зазначила Ірина Верещук.

Відтак, жителі трьох областей зможуть отримувати гуманітарну допомогу у вигляді балонів зі зрідженим газом для опалювального сезону.

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