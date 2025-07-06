Українці масово купують вживані авто: яка модель найпопулярніша та скільки вона коштує
У червні 2025 року в Україні було зареєстровано 20,5 тис. вживаних легкових автомобілів, що на 9,6% більше порівняно з тим самим періодом 2024 року. Лідером продажу серед марок став Volkswagen Golf, який придбали 835 осіб. Ціна на автомобілі цієї моделі віком до 5 років варіюється від 14,5 до 18,15 тис. доларів.
Згідно з даними Інституту досліджень авторинку, у червні 2025 року спостерігалося зниження покупок іноземних вживаних авто на 8,8% порівняно з травнем цього ж року. Таке скорочення спостерігається з початку року. Про це пише OBOZ.UA.
Вказується, що у 2025 році найбільше вживаних іноземних легкових автомобілів було придбано в травні – 22,5 тис. одиниць, тоді як у січні цей показник був найменшим – лише 14,47 тис. штук.
"Середній вік легковиків, які влилися в український парк протягом червня 2025 року, зменшився з 9,6 року до 8,9 року. Нехай пригнали менше, але дещо меншого віку", – йдеться у повідомленні.
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На які вживані авто найбільший попит в Україні
Найбільш затребуваним вживаним автомобілем з-за кордону серед українців став Volkswagen Golf — придбано 835 таких машин. До топ-10 також потрапили:
- Skoda Octavia – 654.
- Volkswagen Tiguan – 632.
- Tesla Model Y – 570.
- Audi Q5 – 529.
- Tesla Model 3 – 518.
- Nissan Leaf – 468.
- Volkswagen Passat – 455.
- Renault Megane – 450.
- Nissan Rogue – 435.
Яка вартість найбільш популярної моделі
Ціни на Volkswagen Golf варіюється в залежності від кількох факторів, таких як технічний стан, пробіг і інші. Згідно з даними порталу auto.ria:
Вживаний автомобіль 2020 року випуску з пробігом 22 тис. км після аварії пропонують за 14,5 тис. доларів.
Водночас авто 2021 року випуску з пробігом 188 тис. км доступний для покупки за 17,55 тис. доларів.
Також автомобіль 2021 року випуску з пробігом 248 тис. км продається за 18,15 тис. доларів.
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