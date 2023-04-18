Українці можуть отримати понад 6500 грн допомоги: як подати заявку

Для українців, які постраждали від війни, існують міжнародні програми допомоги. Одна з таких програм відновлює прийом заявок на виплати 6,6 тисячі гривень.

Йдеться про тримісячну допомогу від ООН. Про це повідомляє пресслужба організації.

На грошову допомогу можуть розраховувати українці, які відповідають низці умов. Зокрема, це:

внутрішньо переміщені особи (ВПО) після 24 лютого 2022 року;

громадяни, які постраждали від військової агресії російських окупантів у Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Сумській та Чернігівській областях;

громадяни, які повернулися на місця постійного проживання після вимушеного виїзду (території, де йшли бої).

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Кошти також можуть надаватися родинам, які мають дітей до 18 років, яких виховує один із батьків, а також сім'ям з людьми похилого віку від 55 років. Окрім цього, виплати можуть отримати сім'ї, які очолюють один чи кілька літніх людей, сім'ї, в яких є особи з інвалідністю, прийомні сім'ї та інші вразливі категорії громадян.

Допомога буде доступна лише тим українцям, які раніше не отримували гроші від інших міжнародних організацій.

Нагадаємо, французька організація Acted виплачує 2220 грн допомоги на кожного члена сім’ї.

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