Українці можуть отримати знижку на оплату за газ: у 'Нафтогазі' розповіли подробиці

Для українських клієнтів "Нафтогазу" (а це 98% споживачів серед населення) тариф на газ становить 7,96 грн. При цьому ті, хто здійснює оплату вчасно, можуть скористатися знижкою у розмірі 1%.

У повідомленні "Нафтогазу" зазначається, що при отриманні знижки 1% вартість газу зменшиться до 7,88 грн. Наприклад, якщо після настання холодів ваше споживання газу складе 1000 грн, то зі знижкою сума витрат може знизитися до 990 грн.

Читайте також: Споживачі газу отримають три платіжки: кому доведеться платити більше

"Кожен клієнт має можливість отримати знижку 1%", – зазначають у компанії. Ось два прості кроки для її нарахування:

сплатіть повну суму за рахунком до 15 числа поточного місяця;

оплатити необхідно через особистий кабінет на my.gas.ua або за допомогою чатбота GASUA.

"Звертаємо вашу увагу на те, що знижка не сумується та нараховується за умови відсутності заборгованості. Тобто сплатити необхідно всю суму з копійками", – пояснюють у "Нафтогазі".

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, що українцям перерахують платіжку за доставку газу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!