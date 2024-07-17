Українці можуть повернути частину грошей, витрачених на комунальні платежі

Один з українських банків запропонував українцям повернути частину коштів, які вони витрачають на сплату комунальних послуг. Акція завершується 18 липня 2024 року, тож є час встигнути скористатися пропозицією.

Для того, аби отримати кешбек від коштів, витрачених на комуналку, потрібно зареєструватися у додатку Приват24. Фінустанова пропонує кешбек 3% у "Привіт" в разі оплати з кредитних коштів картками ПриватБанку.

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Згідно з програмою, ви можете отримати кешбек у розмірі 3%, але не більше ніж 300 гривень на місяць з урахуванням ПДФО.

Хто може взяти участь?

Клієнти Приватбанку з ІПН віком від 18 років, які оплачують комунальні послуги картками "Універсальна" / "Універсальна Gold" або преміальною через додаток "Приват24"

Як отримати кешбек?

Зареєструйтеся за пропозицією:

У додатку "Приват24"

На email або Viber

На сторінці акції

Оплатіть комуналку через меню "Платежі" в "Приват24" з кредитних коштів картки "Універсальна" / "Універсальна Gold" або преміальної. Отримайте кешбек 3% на картку.

Важливо: акція діє лише на оплату комунальних послуг, здійснених з кредитних коштів. Максимальна сума кешбеку за місяць становить 300 грн. Кешбек нараховується протягом 7 днів після оплати.

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