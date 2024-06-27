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Економіка

Українці зможуть по-новому платити за газ: що змінилося

Билім Олена

Українці зможуть по-новому платити за газ: що змінилося
Коли платити за газ Нафтогаз

Оплата газу для українців стала ще доступнішою та зручнішою. Компанія-постачальник "Нафтогаз України" оголосила про нову можливість сплатити за блакитне паливо через термінали city24.

"Нафтогаз" прагне постійно вдосконалювати сервіс для своїх клієнтів, тому співпраця з city24 стала логічним кроком на цьому шляху. Тепер українці можуть оплатити газ у будь-який час доби, не виходячи з дому чи офісу, просто знайшовши найближчий термінал.

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Як знайти рахунок за газ Нафтогаз. Джерело: Нафтогаз/facebook.com
Як знайти рахунок за газ Нафтогаз. Джерело: Нафтогаз/facebook.com

Як скористатися терміналом city24:

  • Знайдіть найближчий термінал на карті за посиланням
  • На головному екрані виберіть розділ "Комунальні послуги".
  • У пошуковому рядку введіть "Нафтогаз України".
  • Натисніть "Сервісні послуги" та виберіть потрібну послугу.
  • Введіть номер особового рахунку та прізвище власника.
  • Після формування документа натисніть "Друк", щоб отримати паперову копію.

Переваги оплати через термінали city24:

Зручність: оплата доступна 24/7 без вихідних та свят.

Швидкість: транзакція обробляється протягом декількох хвилин.

Без комісії: оплата послуг "Нафтогазу" через термінали city24 є безкоштовною.

Додаткові послуги: за допомогою терміналів можна отримати акт звірки та довідку про відсутність заборгованості.

Оплачувати рахунок за газ рекомендується до 25 числа кожного місяця включно. З 1 по 5 число кожного місяця потрібно передавати показання лічильників, щоб уникнути завищених нарахувань у платіжці.

 Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, хто може не платити за доставку газу.

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