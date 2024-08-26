Українці стали отримувати більше: яка зараз середня зарплата в країні

Пенсійний фонд України повідомив про затвердження середнього розміру заробітної плати за другий квартал 2024 року. Цей показник є визначальним для розрахунку пенсійних виплат і підтримки соціальної захищеності населення.

У червні 2024 року середня заробітна плата збільшилася на 17,5% порівняно з червнем 2023 року, що становить приріст у 2 794,25 гривні. За цей період офіційний рівень інфляції досяг 4,8%. Про це пише 24 канал.

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Згідно з даними Пенсійного фонду України, середній рівень заробітної плати в Україні у першій половині 2024 року був наступним:

січень – 14 974,56 гривні;

лютий – 15 267,60 гривні;

березень – 15 433,98 гривні.

квітень – 16 847,98 гривні;

травень – 17 178,87 гривні;

червень – 18 806,63 гривні.

Важливо підкреслити, що існує розбіжність між заробітними платами, які Пенсійний фонд України використовує для обчислення пенсій, та даними, що їх надає Державна служба статистики. Наприклад, згідно з останньою статистикою, середній дохід працівників у першому кварталі 2024 року досяг 18 903 гривень. Однак інформація стосовно заробітних плат за другий квартал поки що залишається невідомою.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, хто в Україні отримує найвищі зарплати згідно з даними Держстату.

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