Україну 'розгойдуватимуть': астрологиня назвала найнебезпечніші дні в березні і вказала на загрози

На Україну чекає непростий період у березні 2023 року, країна може зіткнутися з низкою викликів і опинитися під сильним негативним впливом. У цей час важливо не вестись на провокації та зберігати спокій.

Про це заявила астрологиня Ганна Вергелєс. За її словами, найскладніший період українці переживатимуть із 13 по 22 березня.

"Це з одного боку Нептун, коли все невизначено, незрозуміло, дуже багато питань. До речі, дуже багато зараз проблем буде саме в інформаційному просторі. Буде багато дезінформації, спроб "розкачати" людей, багато подвійних заяв від політиків. Це не тільки в нашій країні, але й на міжнародному рівні", – наголосила вона.

Вергелес наголосила, що українцям потрібно ретельно перевіряти інформацію та не вестись на "вкиди", які можуть з'явитися в інформаційному просторі.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.