Укріплює імунну систему рослин: як зробити добриво з лушпиння цибулі

Лушпиння цибулі доступна та дієва підживка для рослин, яка містить вітаміни А, С, РР, групи В, калій, фосфор, залізо та інші. Дуже корисним таке добриво є для ослаблених рослин, адже містить багато антиоксидантів, які благотворно впливають на імунітет.

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Крім того, добриво з лушпиння цибулі багате на фітонциди – біологічно активні речовини, які вбивають або пригнічують ріст і розвиток бактерій, мікроскопічних грибів, найпростіших та допомагають у формуванні імунітету рослин.

Щоб зробити підживку з лушпиння цибулі, візьміть 2 склянки лушпиння, залийте їх 2 л окропу та настоюйте 2 доби. Процідіть та розбавте водою у пропорції 1:3. Мляві рослини можна рятувати цим добривом вже на третій день після висадки.

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