''Укрзалізниця'' запустила додаткові потяги на популярні маршрути: подробиці

До святкових днів Україною курсуватимуть додаткові поїзди. Вони з'єднають Київ з Ужгородом, Львовом, Чернівцями, Трускавцем та Одесою.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці, зазначивши, що квитки вже доступні для покупки через мобільний додаток, сайт або квиткові каси.

Список додаткових поїздів:

Поїзд №159/160 Київ – Трускавець: відправлення з Києва та Трускавця 23, 24, 30, 31 грудня 2024 року.

Поїзд №291/292 Київ – Львів: відправлення з Києва та Львова 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 3, 4, 5 січня 2025 року.

Поїзд №168/167 Одеса – Львів: відправлення з Одеси та Львова 21, 22, 23, 28, 29, 30 грудня 2024 року та 4, 5, 11, 12 січня 2025 року.

Поїзд №265/266 Київ – Одеса: відправлення з Києва та Одеси 20, 21, 22, 27, 28, 29 грудня 2024 року, а також 5 та 12 січня 2025 року.

Поїзд №249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

Поїзд №235/236 Київ – Ужгород: відправлення з Києва 20, 22, 24, 26, 28, 30 грудня 2024 року та 1, 3, 5, 7, 9, 11 січня 2025 року.

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