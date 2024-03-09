Що вже канікули? Де відпочити дітям та, що спланувати дорослим

В більшості шкіл України весняні канікули триватимуть з 25 березня по 31 березня. Та деякі заклади будуть самостійно коригувати цей святковий для дітей час. А дорослі мають подумати, чим наповнити вільні весняні дитячі дні, які так чекає малеча. Ми підготували для вас варіанти, щоб встигнути організувати, адже час плине швидко.

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Весняні табори

Весняні канікули – це чудова нагода влаштувати дітям невеличку подорож, де вони можуть змінити обстановку та перемикнутися на позитивні емоції. Дитячі табори України вже почали набори на останній тиждень березня. Деякі роблять набір на декілька заїздів, враховуючи можливі коливання дат.

Портал vlagere.com пропонує свій ТОП 20 дитячих таборів на 2024 рік. На платформі досить легко підібрати заклад, адже існуючі фільтри ціни, віку, пори року та локацій класно звузять ваш пошук до бажаних результатів. Локації є не лишень в Карпатах та на Західній Україні, враховуються і приміські дитячі табори, а також денні міські табори.

Гірськолижні курорти

Вам не почулося, адже такі гіганти як Буковель та Драгобрат продовжують свій сезон зимових розваг по вже зниженим цінам. Хто не встиг насолодитися снігом може ще встигнути як слід повеселитися на лижних гірках, тюбінгу та парках для сноубордів. Також можна поєднати з попередньою ідеєю, адже лижні дитячі табори також працюють на курортах. Роздивитися можна ТУТ.

Оздоровчі комплекси

Хто сказав, що оздоровитися можна тільки влітку на морі. Термальні курорти та санаторії України можуть посперечатися з вами. Обирати такий вид відпочинку потрібно заздалегідь, щоб встигнути обрати спеціалізацію комплексу, здати потрібні аналізи, або взяти направлення. Ще й до того потрібно вмовити бабусю, яка повезе дитину, та й сама трохи полежить в термальних басейнах. Найпопулярніші місця з термальними комплексами розташовані в Моршині, Трускавці, Велятино, Косино, Берегово, Нижнє Солотвино.

Допомогти з вибором може платформа sanatorii.com.ua.

Заплануйте спільне дозвілля

Якщо поїздка не варіант, заплануйте з дітьми хоча б пару днів спільного дозвілля. Це може бути кіно (навіть вдома), відвідування музеїв (у всіх містах є безкоштовні варіанти), похід до зоопарку (весною багато звірів активні та цікаві), прогулянки місцевими парками, або в передмісті (дітям і дорослим бажано покидати кордони міста, хоча б раз на місяць), з’їжте весняного морозива та влаштуйте рухливі ігри на природі тощо.

Куди дітися дорослим

Діти поїхали, а ви не знаходити собі місця та не знаєте чим зайняти звільнену купу часу? Тільки не хапайтеся за прибирання. Своє дозвілля так само краще спланувати.

Якщо ви в парі, нехай цей час буде для двох, створіть кожен день додавши до нього каву у парку, чи таке очікуване побачення, може просто багато розмов наодинці один з одним. Перепочиньте від приготування їжі, замовити піцу і, хай це досить ідеалістична картинка, в яку не зовсім віриться, але за вас ваш відпочинок ніхто не створить.

Якщо ви залишаєтеся наодинці з собою, напишіть на папері справи для себе, які весь час відкладаються на потім, та побудьте наодинці зі своїми бажаннями. Книги, картини, прогулянки, зустрічі, в'язання, курси, майстер-класи, улюблене кіно тощо. Нехай вам буде цікаво з собою.