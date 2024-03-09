Что уж каникулы? Где отдохнуть детям и что спланировать взрослым

В большинстве школ Украины весенние каникулы продлятся с 25 марта по 31 марта. Но некоторые заведения будут самостоятельно корректировать это праздничное время для детей. А взрослые должны подумать, чем наполнить свободные весенние детские дни, которые так ждет детвора. Мы подготовили для вас варианты, чтобы успеть организовать, ведь время идет быстро.

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Весенние лагеря

Весенние каникулы – это прекрасная возможность устроить детям небольшое путешествие, где они могут изменить обстановку и переключиться на положительные эмоции. Детские лагеря Украины уже начали наборы на последнюю неделю марта. Некоторые производят набор на несколько заездов, учитывая возможные колебания дат.

Портал vlagere.com предлагает свой ТОП 20 детских лагерей на 2024 год. На платформе достаточно легко подобрать заведение, ведь существующие фильтры цены, возраста, времени года и локаций классно сузят ваш поиск до желаемых результатов. Локации есть не только в Карпатах и Западной Украине, учитываются и пригородные детские лагеря, а также дневные городские лагеря.

Горнолыжные курорты

Вам не послышалось, ведь такие гиганты, как Буковель и Драгобрат, продолжают свой сезон зимних развлечений по уже сниженным ценам. Кто не успел насладиться снегом, может еще успеть как следует повеселиться на лыжных горках, тюбинге и парках для сноубордов. Также можно совместить с предыдущей идеей, ведь лыжные детские лагеря тоже работают на курортах. Рассмотреть можно ЗДЕСЬ.

Оздоровительные комплексы

Кто сказал, что оздоровиться можно только на море летом. Термальные курорты и санатории Украины могут поспорить с вами. Выбирать такой вид отдыха нужно заранее, чтобы успеть выбрать специализацию комплекса, сдать необходимые анализы или взять направление. Еще и до этого нужно уговорить бабушку, которая увезет ребенка, да и сама немного полежит в термальных бассейнах. Самые популярные места с термальными комплексами расположены в Моршине, Трускавце, Велятино, Косино, Берегово, Нижнем Солотвино.

Помочь с выбором может платформаsanatorii.com.ua.

Запланируйте общий досуг

Если поездка не вариант, запланируйте с детьми хотя бы пару дней совместного досуга. Это может быть кино (даже дома), посещение музеев (во всех городах есть бесплатные варианты), поход в зоопарк (весной многие звери активны и интересны), прогулки по местным паркам, или в пригороде (детям и взрослым желательно покидать границы города, хотя бы раз в месяц), съешьте весеннее мороженое и устройте подвижные игры на природе и т.д.

Куда деваться взрослым

Дети уехали, а вы не находите себе места и не знаете чем занять освободившуюся кучу времени? Только не хватайтесь за уборку. Свой досуг так же лучше спланировать.

Если вы в паре, пусть это время будет для двоих, создайте каждый день добавив кофе в парке, или такое ожидаемое свидание, может просто много разговоров наедине друг с другом. Отдохните от приготовления пищи, закажите пиццу и, пусть это достаточно идеалистическая картинка, в которую не совсем верится, но за вас ваш отдых никто не создаст.

Если вы остаетесь наедине с собой, напишите на бумаге дела для себя, которые все время откладываются на потом, и разбудите наедине со своими желаниями. Книги, картины, прогулки, встречи, вязания, курсы, мастер-классы, любимое кино. Пусть вам будет интересно с собой.