Покращує імунітет та робить стійкими до грибків: універсальний засіб для квітів, який є у кожній аптечці

За допомогою аспірину можна виростити насправді розкішний сад. Як застосувати його та чому він такий дієвий розповість UaPortal.

Користь аспірину для квітів

– підвищує імунітет рослини;

– квіти стають більш стійкими до хвороб, шкідників та грибків;

– рослина починає яскравіше цвісти;

– листя стає яскравішим та пружнішим.

Підгодовувати рослину аспірином можна лише раз, адже, якщо постійно тримати її на аспірині, рослина до нього звикає і він не матиме ефекту.

Як використовувати аспірин для підгодівлі квітів

Рецепт підживки на основі аспірину

Візьміть три таблетки аспірину та розчиніть в трьох літрах відстояної води кімнатної температури. Розчином підливайте квіти 1 раз на 2 місяці.

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Як розвести аспірин

Перед поливом рослини аспірин потрібно повністю розчинити у воді. Робити це можна кількома способами:

Кинути таблетку у воду та чекати повного розчинення.

Потовкти таблетку в порошок та залити водою. Так процес розчинення пройде швидше.

Гідроліз. Воду закип’ятіть, додайте аспірин та кип’ятіть півгодини. Білі пластівці, які з’являться на поверхні приберіть.

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