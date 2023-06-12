Помер колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі: причина смерті

На 87 році життя помер колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі. Він помер у лікарні Сан-Рафаеле в Мілані.

Про це повідомляє видання Corriere della Serra. Журналісти повідомили, що 5 квітня Берлусконі терміново доправили до лікарні, ле одразу перевели до реанімації. Там він перебував понад 10 днів. Після госпіталізації лікарі повідомили, що Берлусконі хворий на хронічний мієломоноцитарний лейкоз (рак крові).

9 червня його перевезли в лікарню у Сан-Раффаеле після тривалої госпіталізації в міланській клініці, яка тривала 45 днів.

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Сільвіо Берлусконі, італійський політик і підприємець, народився 29 вересня 1936 року у Мілані. Після закінчення юридичного факультету Міланського університету, він розпочав кар'єру в будівельному бізнесі. Тогочасна підйомна ситуація в галузі дозволила Берлусконі швидко нагромадити значний капітал.

У 70-х роках він звернув свою увагу на телекомунікаційну індустрію та засоби масової інформації. Берлусконі придбав кілька газет і телеканалів, які надалі увійшли до його медіахолдингу Mediaset. У 1986 році він придбав футбольний клуб "Мілан". Під його керівництвом команда, що перебувала у складних часах, стала одним з провідних клубів у європейському футболі, вигравши кілька разів Лігу чемпіонів та національний чемпіонат.

Успіхи в бізнесі принесли Берлусконі статус мільярдера. У 2005 році журнал Forbes включив його до списку найбагатших людей світу, посівши 25-е місце зі статками в $12 млрд.

Політичною кар'єрою Берлусконі зайнявся досить пізно, коли йому було 57 років. В січні 1994 року він заснував партію "Вперед, Італіє!" і всього через два місяці вона перемогла на федеральних парламентських виборах. Це стало тимчасовим рекордом не тільки для Італії, а й для всієї Європи.

Протягом своєї політичної кар'єри Берлусконі чотири рази обіймав посаду прем'єр-міністра Італії (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011), проте його ім'я також часто асоціювалося з різноманітними скандалами. Його звинувачували у зв'язках з мафією, ухиленні від сплати податків та прийнятті хабарів. Одним з найбільш відомих скандалів стала історія про секс-вечірки з оргіями, відомі як "бунга-бунга", які, за повідомленнями ЗМІ, відбувалися на віллі Берлусконі.

У своїй політичній діяльності Берлусконі розвивав дружні відносини з росією. Він відкрито підтримував Володимира путіна, висловлюючи позитивну думку щодо його політики, включаючи спірні питання, що викликали негативну реакцію в Європі, такі як права людини та анексія Криму. Засоби масової інформації повідомляли, що між двома лідерами панували теплі особисті стосунки, а сам путін називав Берлусконі своїм "другом та союзником".

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