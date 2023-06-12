На 87 году жизни скончался бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Он скончался в больнице Сан-Рафаэле в Милане.

Об этом сообщает издание Corriere della Serra. Журналисты сообщили, что 5 апреля Берлускони срочно доставили в больницу, но сразу же перевели в реанимацию. Там он находился более десяти дней. После госпитализации врачи сообщили, что Берлускони болен хроническим миеломоноцитарным лейкозом (рак крови).

9 июня его перевезли в больницу в Сан-Раффаэле после длительной госпитализации в миланской клинике, длившейся 45 дней.

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Сильвио Берлускони, итальянский политик и предприниматель, родился 29 сентября 1936 в Милане. После окончания юридического факультета Миланского университета он начал карьеру в строительном бизнесе. Тогдашняя подъемная ситуация в отрасли позволила Берлускони быстро накопить значительный капитал.

В 70-е годы он обратил свое внимание на телекоммуникационную индустрию и средства массовой информации. Берлускони приобрел несколько газет и телеканалов, которые вошли в его медиахолдинг Mediaset. В 1986 году он приобрел футбольный клуб "Милан". Под его руководством находившаяся в сложных временах команда стала одним из ведущих клубов в европейском футболе, выиграв несколько раз Лигу чемпионов и национальный чемпионат.

Успехи в бизнесе принесли Берлускони статус миллиардера. В 2005 году журнал Forbes включил его в список самых богатых людей мира, заняв 25-е место с состоянием в $12 млрд.

Политической карьерой Берлускони занялся довольно поздно, когда ему было 57 лет. В январе 1994 года он основал партию "Вперед, Италия!" и спустя всего два месяца она победила на федеральных парламентских выборах. Это стало временным рекордом не только для Италии, но и всей Европы.

В течение своей политической карьеры Берлускони четырежды занимал должность премьер-министра Италии (1994-1995, 2001-2005, 2005-2006, 2008-2011), однако его имя часто ассоциировалось с разнообразными скандалами. Его обвиняли в связях с мафией, уклонении от уплаты налогов и принятии взяток. Одним из самых известных скандалов стала история о секс-вечеринках с оргиями, известных как "бунга-бунга", которые, по сообщениям СМИ, происходили на вилле Берлускони.

В своей политической деятельности Берлускони развивал дружеские отношения с россией. Он открыто поддерживал Владимира путина, выражая положительное мнение относительно его политики, включая спорные вопросы, вызвавшие негативную реакцию в Европе, такие как права человека и аннексия Крыма. Средства массовой информации сообщали, что между двумя лидерами царили теплые личные отношения, а сам путин называл Берлускони своим "другом и союзником".

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