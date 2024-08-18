Помер легендарний французький актор Ален Делон, який підтримував українців та читав Шевченка

Помер відомий французький актор Ален Делон, якому було 88 років. Володар почесної Пальмової гілки Каннського кінофестивалю, Делон був відомий своєю підтримкою України. У 2019 році він пережив інсульт.

Про деталі смерті актора та чим він запам'ятався розповідає команда UAportal.

Подробиці смерті Алена Делона

За інформацією ЗМІ, актор помер у своєму будинку у Франції, оточений дітьми та близькими. На цей час дата похорону та причина смерті не уточнюються, однак у заяві родини йдеться, що Делон пішов з життя "мирно". Сім’я звертається до громадськості з проханням поважати їхнє право на приватність у цей важкий момент.

Чим відомий Ален Делон

Ален Делон народився 8 листопада 1935 року. Коли йому було три роки, його батьки розлучилися. У 14 років його виключили з пансіону, де він навчався, і мати разом з вітчимом вирішили, що він стане ковбасником. Проте, у 17 років Ален захотів стати льотчиком, але пропустив набір.

Замість цього, Делон вступив до парашутно-десантних військ морської піхоти та вирушив на війну в Індокитаї. Після служби він повернувся до Парижа, де намагався знайти себе у різних професіях, зокрема працював офіціантом, але невдовзі вирішив присвятити своє життя кінематографу.

Незважаючи на спочатку складний шлях, Ален Делон став всесвітньо відомою зіркою кіно. Його першим фільмом стала картина "Коли у справу вступає жінка". Згодом він здобув визнання у таких фільмах, як "Крістіна", "На яскравому сонці", "Мосьє Кляйн", "Леопард", "Басейн", "Самурай" та "Астерікс на Олімпійських іграх".

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Актор не мав офіційної акторської освіти, але навчався майстерності прямо на знімальному майданчику. Його природня харизма та майстерність зробили його іконою світового кіно.

Ален Делон був батьком чотирьох дітей і мав кілька тривалих стосунків, хоча лише один раз був офіційно одружений на Наталі Делон (Франсін Канова), яка померла у 2021 році.

Окрім своїх кінематографічних досягнень, Делон був активним сУкраїни. Він відкрито засудив війну та декламував вірші Тараса Шевченка. Президент України Володимир Зеленський нагородив його орденом "За заслуги".

У 2019 Делон став володарем почесної Золотої пальмової гілки за внесок у кінематограф на Каннському кінофестивалі. Ален Делон здобув популярність завдяки ролям у таких фільмах — Рокко і його брати, На яскравому сонці, Самурай, Двоє в місті, Зорро, Повернення Казанови, Басейн та багатьох інших.

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