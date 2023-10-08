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Суспільство

Померла народна артистка України Ніна Матвієнко (фото)

Билім Олена

Померла народна артистка України Ніна Матвієнко (фото)

Померла відома народна артистка України Ніна Матвієнко. Про цю трагічну новину повідомила її донька Антоніна Матвієнко у своєму Інстаграмі.

"Мама померла", – написала вона й додала світлину, на якій зображено артистку з квітами.

Біографія Ніни Матвієнко

Народна артистка України, лауреатка Державної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України.

Дитинство та юність

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище Ємільчинського району Житомирської області. Вона була наймолодшою з п'яти дітей у сім'ї. Батько Ніни, Митрофан Матвієнко, був колгоспником, а мати, Марія Матвієнко, – домогосподаркою.

Ніна любила співати з дитинства. Вона часто виступала на шкільних концертах і конкурсах.

Кар'єра

Після закінчення музичного училища Ніна Матвієнко працювала у Житомирському обласному народному хорі ім. Григорія Верьовки. У 1968 році вона стала солісткою хору.

У 1978 році Ніні Матвієнко було надано звання заслуженої артистки України. У 1985 році вона стала народною артисткою України.

Ніна Матвієнко – виконавиця українських народних пісень, а також авторка пісень. Вона співає в різних жанрах, від народної пісні до авторської пісні.

Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи в США, Канаді, Європі, Азії.

Особисте життя

Ніна Матвієнко була одружена з Петром Гончаром, музикантом і композитором.

Нагороди та відзнаки

  • Заслужена артистка України (1978)
  • Народна артистка України (1985)
  • Державна премія України імені Тараса Шевченка (1988)
  • Герой України (2007)
  • Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013)
  • Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2017)
  • Орден князя Ярослава Мудрого III ступеня (2022)

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Суспільство