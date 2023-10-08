Померла народна артистка України Ніна Матвієнко (фото)

Померла відома народна артистка України Ніна Матвієнко. Про цю трагічну новину повідомила її донька Антоніна Матвієнко у своєму Інстаграмі.

"Мама померла", – написала вона й додала світлину, на якій зображено артистку з квітами.

Біографія Ніни Матвієнко

Народна артистка України, лауреатка Державної премії України імені Тараса Шевченка, Герой України.

Дитинство та юність

Ніна Матвієнко народилася 10 жовтня 1947 року в селі Неділище Ємільчинського району Житомирської області. Вона була наймолодшою з п'яти дітей у сім'ї. Батько Ніни, Митрофан Матвієнко, був колгоспником, а мати, Марія Матвієнко, – домогосподаркою.

Ніна любила співати з дитинства. Вона часто виступала на шкільних концертах і конкурсах.

Кар'єра

Після закінчення музичного училища Ніна Матвієнко працювала у Житомирському обласному народному хорі ім. Григорія Верьовки. У 1968 році вона стала солісткою хору.

У 1978 році Ніні Матвієнко було надано звання заслуженої артистки України. У 1985 році вона стала народною артисткою України.

Ніна Матвієнко – виконавиця українських народних пісень, а також авторка пісень. Вона співає в різних жанрах, від народної пісні до авторської пісні.

Співачка гастролювала по всьому світу, виступаючи в США, Канаді, Європі, Азії.

Особисте життя

Ніна Матвієнко була одружена з Петром Гончаром, музикантом і композитором.

Нагороди та відзнаки

Заслужена артистка України (1978)

Народна артистка України (1985)

Державна премія України імені Тараса Шевченка (1988)

Герой України (2007)

Орден князя Ярослава Мудрого V ступеня (2013)

Орден князя Ярослава Мудрого IV ступеня (2017)

Орден князя Ярослава Мудрого III ступеня (2022)

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