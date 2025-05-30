UNHCR виплатить 11 тис. грн: хто з українців може розраховувати на допомогу

У травні 2025 року Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine) продовжує надавати фінансову підтримку громадянам, які належать до вразливих груп. Зокрема, мешканці Запоріжжя мають можливість подати заявку на отримання грошової допомоги.

Про це повідомили представники організації у своєму офіційному Telegram-каналі. Подати заявку на фінансову допомогу від UNHCR Ukraine у Запоріжжі можуть лише дві визначені категорії населення.

Виплати призначені для:

внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які переїхали не більше ніж пів року тому й не отримували грошову підтримку протягом останніх трьох місяців;

українців, які поверталися з-за кордону та не мали виплат від міжнародних організацій упродовж трьох місяців.

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Окрім належності до однієї з цих груп, необхідно відповідати хоча б одному з критеріїв вразливості:

сім’я складається з одного з батьків і неповнолітніх дітей;

у родині є особи віком понад 55 років;

літні люди (старші за 55 років) виховують дітей до 18 років;

серед членів домогосподарства є люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, які потребують стороннього догляду;

середній дохід на одну людину в сім’ї не перевищує 5 400 грн.

Скільки виплатять та як подати заявку

У травні 2025 року сума грошової допомоги від UNHCR Ukraine залишилася без змін – 3 600 гривень на одну людину щомісяця, що загалом за три місяці становить 10 800 гривень.

Подати заявку можна лише за попереднім записом – необхідно обов’язково заповнити онлайн-форму для реєстрації.

"У Запоріжжі знову відкрито можливість стати в чергу на реєстрацію. Важливо: жива черга не передбачена", – наголошують у повідомленні.

Раніше ми розповідали, хто з українців зможе отримати до 20 тис. доларів допомоги від Швейцарії.

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