'Унікальні' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати

Українці активно виставляють на продаж доларові купюри з унікальними серійними номерами на сайтах оголошень. Ціна таких банкнот значно перевищує їхній номінал.

До прикладу, за 1 долар просять 100 грн, хоча за офіційним курсом НБУ він коштує 41,27 грн. Дві купюри по 100 доларів (номінально 8 254 грн) продають за 8 800 грн. Проте трапляються ще дорожчі пропозиції – за одну банкноту номіналом 100 доларів хочуть виручити аж 350 тис. грн. Про це пише OBOZ.UA.

У випадку з купюрою, яку продають за 350 тисяч гривень, обґрунтування такої вартості не надається. В оголошенні лише зазначено, що банкнота має "унікальний номер 21212100".

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''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати ''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати

У той же час, в оголошенні про продаж купюри номіналом 1 долар за 100 грн зазначено, що її номер вважається "класним" і "щасливим". До того ж покупцеві пропонують на вибір дві банкноти з такими номерами:

72597700;

41671177.

Можливо, ці номери вважаються "щасливими" через наявність двох сімок у кінці. Втім, автор оголошення не надає жодних пояснень із цього приводу.

''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати ''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати

За словами іншого продавця, головна особливість двох його банкнот номіналом 100 доларів полягає в їхніх послідовних номерах. Тобто вони розташовані один за одним:

02985691;

02985692.

"Колекційні купюри по 100 доларів. 2 номери поспіль", – зазначається в оголошенні.

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''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати ''Унікальні'' купюри доларів в гаманцях українців: як розпізнати та за скільки можна продати

Чому банкноти з "гарними" номерами високо цінуються

Загалом, банкноти з незвичайними номерами мають попит серед колекціонерів і нумізматів з кількох причин, зокрема:

Рідкісність.

Купюри з унікальними комбінаціями цифр трапляються значно рідше за стандартні, що робить їх цінними для колекціонування.

Естетична привабливість.

Комбінації цифр, такі як 111111, 123456, 777777, сприймаються як естетично привабливі.

Нумізматична цінність.

Певні комбінації цифр, такі як дзеркальні, "дата народження" чи "щасливі" числа, можуть значно перевищувати свою номінальну вартість.

Забобони та символізм.

Деякі люди вважають, що певні числа можуть приносити удачу, наприклад, 888 у китайській культурі символізує добробут і процвітання.

Раніше ми розповідали, що потрібно знати українцям про старі банкноти доларів.

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