Рівень довіри серед українців до Зеленського зріс: результати опитування КМІС

У травні 2025 року рівень довіри українців до президента Володимира Зеленського зріс до 74%, тоді як 22% респондентів заявили, що не довіряють главі держави. У порівнянні з першою половиною березня 2025 року, кількість громадян, які довіряють президенту, зросла на 5 відсоткових пунктів (з 69% до 74%), а частка тих, хто не довіряє, знизилась із 28% до 22%. Таким чином, баланс довіри-недовіри покращився з +41% до +52%.

Соціологи відзначають, що у всіх регіонах України більшість населення демонструє довіру до президента. Найвищі показники зафіксовані в центральних, західних та південних регіонах — на рівні 75–77%. Дещо нижчий рівень спостерігається на Сході країни: тут 60% опитаних висловили довіру, а 33% — недовіру. Про це повідомляє опитування "Київського міжнародного інституту соціології" (КМІС) 2-12 травня.

"Усі регіони демонструють переважно позитивне ставлення до глави держави. Найбільше виділяється Схід, де довіра нижча, але все одно більшість респондентів — 60% — підтримують президента."

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Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням випадкової вибірки мобільних номерів. У дослідженні взяли участь 1010 повнолітніх респондентів, які проживають на підконтрольній уряду території України.

До вибірки не входили жителі окупованих територій та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Однак частина опитаних — це внутрішньо переміщені особи.

Статистична похибка (за стандартних умов і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3):

не перевищує 4,1% для показників близьких до 50%,

3,5% — для 25%,

2,5% — для 10%,

1,8% — для 5%.

Соціологи також зауважують, що в умовах війни до формальної похибки додається ймовірність систематичних відхилень.

Нагадаємо, ми вже писали, скільки громадян Україні виступає проти виборів до завершення бойових дій.

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