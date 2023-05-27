Встановіть антену та використовуйте кабель: топ-5 способів посилення сигналу Wi-Fi

Інтернет став основною складовою сучасного життя. Без нього ми не можемо працювати, спілкуватись та навіть відпочивати. Але деколи сила його сигналу нас не влаштовує. Що робити для вирішення цієї проблеми підкаже UaPortal.

Розташування модема

Встановіть модем в центральній частині будинку, подалі від предметів з металу, техніки та мікрохвильовки.

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Використовуйте посилювачі сигналу

Вони можуть зробити ваш сигнал якіснішим та посилити його в кілька разів.

Встановіть антени

Цей лайфхак діє за умови, якщо ваш модем має зовнішні антени. Якщо це так – спрямуйте їх на усі боки.

Оновіть програмне забезпечення маршрутизатора

Ця проста процедура може значно покращити сигнал модема та збільшити швидкість інтернету.

Вимкніть пристрої, з якими ви не працюєте

Пристрої, які знаходяться у фоновому режимі, але підключені до інтернету зменшують силу сигналу.

Нагадаємо, ми вже писали, як виміряти відстань та рівно повісити картину за допомогою смартфона.

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