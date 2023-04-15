'Влаштували мінну вечірку': прикордонники показали знищення російських бойовиків в Бахмуті

Українські прикордонники з Луганського загону на східній ділянці фронту провели ліквідацію ворога. Бійці з ДПСУ атакували російських штурмовиків.

Як повідомили у Державній прикордонній службі України, наші захисники влаштували ворогу "мінну вечірку" у Бахмуті Донецької області. Відео ліквідації російських бойовиків зявилося у соцмережах.

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На кадрах, відзнятих з безпілотника, можна побачити, як російські штурмовики невеличкими групками або поодинці вештаються серед закинутих будівель та дерев. Тим часом за ними слідкують аеророзвідники з дронів.

Коли інтервенти пробираються до одного з будинків, їх підривають разом з будівлею.

"Мінну вечірку влаштували штурмовикам прикордонники Луганського загону в Бахмуті", – так підписали ці кадри у ДПСУ.

Тим часом речник Східного угруповання військ Сергій Чреватий заявив, що у Бахмуті йдуть безпрецедентні запеклі бої.

"Ворог поставив за мету взяти місто. Наші воїни у жорстоких боях роблять все, щоб сточувати боєздатність ворога, вибивати його силу та моральний дух", - зазначив він.

Днями бійці 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТКР "Корнет".

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