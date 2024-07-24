Уточнення даних через 'Резерв+' достатньо для виконання вимог закону про мобілізацію, – Міноборони

Оновлення облікових даних військовозобов’язаних у додатку "Резерв+" є достатнім для виконання діючих вимог закону про мобілізацію. Водночас це не звільняє військовозобов’язаних від дотримання правил військового обліку.

Про це йдеться у відповіді заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко на звернення народного депутата з фракції "Слуга народу" Олександра Федієнка.

"Враховуючи численні звернення від громадян України, яких хвилює питання, чи оновлення особистої інформації з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім кроком, щоб надалі працівники поліції чи ТЦК та СП не застосовували штрафи до таких громадян? Та чи оновлення облікових даних з допомогою мобільного додатку Резерв+ є достатнім для виконання діючих вимог Законів України?", – задав питання депутат.

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Федієнко опублікував надану йому відповідь від заступниці міністра оборони Катерини Черногоренко. Вона вказала, що військовозобов’язані мають уточнити: адресу проживання, контактний номер телефону та адресу електронної пошти (за наявності).

"Уточнення облікових даних через мобільний застосунок "Резерв+" є достатнім для виконання обов’язку, передбаченого законом", – наголосила Черногоренко.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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