Начальник Дарницького ТЦК пояснив, чому чоловіків силоміць привозять до військкоматів

В Україні триває мобілізація. Трапляться випадки, коли працівники ТЦК примусово доставляють військовозобов'язаних чоловіків до військкоматів.

Примусова доставка військовозобов’язаних до ТЦК – це результат ігнорування вимог закону з боку громадянина, а не забаганка працівників військкомату. Про це начальник Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий розповів в інтерв’ю газеті "Вечірній Київ".

"Кожен має дотримуватися того законодавства, яке в нас діє. І скажу, якби так чинили всі й завжди, то в нас взагалі не було б оцих всіх черг, експрес-мобілізації, як ви кажете, і так далі. Якщо людину зупиняють на вулиці, а в неї немає при собі ВОД (військово-облікового документу), в базі значиться, що її взагалі розшукують, то ми просто змушені вдаватися до таких методів як примусова доставка до ТЦК", – пояснив він.

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За словами керівника військкомату, його підлеглі регулярно проходять інструктажі, як треба спілкуватися з громадянами на вулиці, аби залишатися в межах правового поля.

"Але є і багато провокативних ситуацій та реакцій, коли з моїми колегами одразу спілкуються на підвищених тонах, зовсім забуваючи, що ці люди вчора були на передовій, отримали контузії, вижили після важких поранень. А сьогодні вони повинні працювати під таким психологічним та емоційним тиском, бо хтось собі вирішив, що вони чинять незаконно. При цьому – сам ігнорує законодавство", – обурюється Новосядлий.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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