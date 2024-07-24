Начальник Дарницкого ТЦК объяснил, почему мужчин силой привозят в военкоматы

В Украине идет мобилизация. Случаются случаи, когда работники ТЦК принудительно доставляют военнообязанных мужчин в военкоматы.

Принудительная доставка военнообязанных в ТЦК – это результат игнорирования требований закона со стороны гражданина, а не прихоть работников военкомата. Об этом начальник Дарницкого районного в г. Киеве ТЦК и СП Владимир Новосядлый рассказал в интервью газете "Вечерний Киев".

"Каждый должен соблюдать то законодательство, которое у нас действует. И скажу, если бы так поступали все и всегда, то у нас вообще не было бы этих всех очередей, экспресс-мобилизации, как вы говорите, и так далее. Если человека останавливают на улице, а у него нет при себе ВОД (военно-учетного документа), в базе значится, что ее вообще разыскивают, то мы просто вынуждены прибегать к таким методам как принудительная доставка в ТЦК", – пояснил он.

Читайте также: ТЦК будут по-новому проверять мужчин на улицах: что стоит знать

По словам руководителя военкомата, его подчиненные регулярно проходят инструктажи, как нужно общаться с гражданами на улице, чтобы оставаться в пределах правового поля.

"Но есть и много провокативных ситуаций и реакций, когда с моими коллегами сразу общаются на повышенных тонах, совсем забывая, что эти люди вчера были на передовой, получили контузии, выжили после тяжелых ранений. А сегодня они должны работать под таким психологическим и эмоциональным давлением, потому что кто-то решил, что они поступают незаконно. При этом – сам игнорирует законодательство", – возмущается Новосядлый.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!