ТЦК будуть по-новому перевіряти чоловіків на вулицях: що варто знати

Громадяни, які ухиляються від військового обліку або інформація про яких відсутня в інших реєстрах, можуть бути оштрафовані. Для виявлення таких порушників представники ТЦК можуть перевіряти документи на вулицях.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Чорногоренко в інтерв'ю Армія TV.

За її словами, представники ТЦК і СП можуть під час перевірки документів військовозобов'язаного на вулиці попросити показати військово-обліковий документ. За допомогою технічних засобів вони перевіряють наявність інформації про особу в реєстрі "Оберіг". Зазначений при оновленні даних QR-код дозволяє зчитати дані.

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ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання осіб, які не актуалізували свої дані протягом 60 днів з моменту набрання чинності нового закону про мобілізацію. Штрафні санкції не будуть накладатися, якщо держава може отримати необхідні дані з інших реєстрів.

Які є види військово-облікових документів

Військово-облікові документи старого зразка та у паперовій формі залишаються дійсними. Для українців необхідна наявність таких військово-облікових документів:

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного нового зразка з 2017 року.

Тимчасове посвідчення військовозобов'язаного різних зразків до 2017 року.

Приписне свідоцтво для призовників, які стали на військовий облік, але не є військовозобов'язаними.

Військовий квиток або посвідчення офіцера.

Військово-обліковим документом також вважається сформований онлайн на базі даних "Оберіг" – зараз це здійснюється через застосунок "Резерв+" для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Нагадаємо, раніше адвокат пояснив, чи мають право працівники ТЦК примусити пройти до військкомату.

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