ТЦК будут по-новому проверять мужчин на улицах: что стоит знать

Граждане, которые уклоняются от воинского учета или информация о которых отсутствует в других реестрах, могут быть оштрафованы. Для выявления таких нарушителей представители ТЦК могут проверять документы на улицах.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью Армия TV.

По ее словам, представители ТЦК и СП могут во время проверки документов военнообязанного на улице попросить показать военно-учетный документ. С помощью технических средств они проверяют наличие информации о лице в реестре "Оберіг". Указанный при обновлении данных QR-код позволяет считать данные.

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ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания лиц, не актуализировавших свои данные в течение 60 дней с момента вступления в силу нового закона о мобилизации. Штрафные санкции не будут налагаться, если государство может получить необходимые данные из других реестров.

Какие есть виды военно-учетных документов

Военно-учетные документы старого образца и в бумажной форме остаются действительными. Для украинцев необходимо наличие таких военно-учетных документов:

Временное удостоверение военнообязанного нового образца с 2017 года.

Временное удостоверение военнообязанного различных образцов до 2017 года.

Приписное свидетельство для призывников, которые стали на воинский учет, но не являются военнообязанными.

Военный билет или удостоверение офицера.

Военно-учетным документом также считается сформированный онлайн на базе данных "Оберіг" – сейчас это осуществляется через приложение "Резерв+" для призывников, военнообязанных и резервистов.

Напомним, ранее адвокат объяснил, имеют ли право работники ТЦК заставить пройти в военкомат.

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