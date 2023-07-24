Ранкова 'бавовна': у Криму могли знищити ракети 'Онікс', які росія запускала по Одесі

Вранці, 24 липня, в тимчасово окупованому Криму були чутні вибухи. Зокрема, зафіксовано влучання в склад боєприпасів окупантів у Джанкойському районі. У результаті могла бути знищена партія ракет П-800 "Онікс", саме ними окупанти обстрілюють Одесу та Миколаїв.

Про це повідомили кримські партизани в Telegram. Зокрема, вони оцінюють збитки окупантів у сотнях мільйонів доларів. Адже вартість однієї ракети "Онікс" становить близько від 1,25 до 1,30 мільйона доларів.

Наші джерела повідомляють, що на складі БК біля Джанкоя було знищено партію ракет П-800 "Онікс", якими рашисти вже кілька днів обстрілюють Одесу та Миколаїв, йшлося в повідомленні.

Про можливе знищення ракет "Онікс" повідомив речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук у Telegram.

"Кримський Рух опору інформує, що ворог не дорахується ракет типу "онікс", які зберігалися на складі БК під Джанкоєм. Інформація доуточнюється", – сказав Сергій Братчук.

Нагадаємо, 24 липня так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив про влучання одного безпілотника по складу боєприпасів окупантів у Джанкойському районі. Крім того, після "бавовни" окупаційна влада Криму прийняла рішення про зупинку руху залізницею та евакуацію населення.

Також 24 липня Міністерство оборони росії підтвердило атаку безпілотниками на москву вранці 24 липня і звинуватило в цьому Україну.

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