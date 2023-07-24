Утренний 'хлопок': в Крыму могли уничтожить ракеты 'Оникс', которые россия запускала по Одессе

Утром, 24 июля, во временно оккупированном Крыму были слышны взрывы. В частности, зафиксировано попадание в склад боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе. В результате могла быть уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", именно ими оккупанты обстреливают Одессу и Николаев.

Об этом сообщили крымские партизаны в Telegram. В частности, они оценивают ущерб оккупантов в сотнях миллионов долларов. Ведь стоимость одной ракеты "Оникс" составляет от 1,25 до 1,30 миллиона долларов.

Наши источники сообщают, что на складе БК возле Джанкоя была уничтожена партия ракет П-800 "Оникс", которыми рашисты уже несколько дней обстреливают Одессу и Николаев, говорилось в сообщении.

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О возможном уничтожении ракет "Оникс" сообщил представитель Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук в Telegram.

"Крымское движение сопротивления информирует, что враг не досчитается ракет типа "оникс", которые хранились на складе БК под Джанкоем. Информация доуточняется", – сказал Сергей Братчук.

Напомним, 24 июля так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил о попадании одного беспилотника по складу боеприпасов оккупантов в Джанкойском районе. Кроме того, после "хлопка" оккупационные власти Крыма приняли решение об остановке движения по железной дороге и эвакуации населения.

Также 24 июля Министерство обороны россии подтвердило атаку беспилотниками на москву утром 24 июля и обвинило в этом Украину.

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