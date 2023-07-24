Минобороны РФ заявило о неудавшейся попытке Киева совершить атаку по объектам в Москве и Крыму

Министерство обороны России подтвердило атаку беспилотниками на Москву утром 24 июля и обвинило в ней Украину. Кроме того, россияне сообщили о "неудавшейся" атаке Киева на склад боеприпасов в Джанкое.

Об этом говорится в заявлении в Telegram.

"Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение", - говорится в сообщении Минобороны рф.

Также россияне отметили, что в результате атаки дронов никто не пострадал.

Атаку БПЛА подтвердил и мэр столицы России Сергей Собянин.

"Сегодня около четырех часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым домам. Серьезных разрушений и пострадавших нет", – написал он.

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"В течение ночи 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семнадцатью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории полуострова Крым", - сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что четырнадцать украинских БПЛА были подавлены средствами РЭБ, из которых одиннадцать беспилотников потерпели крушение в акватории Черного моря, и еще три упали на территории полуострова.

Напомним, в оккупированном Крыму дрон попал в состав боеприпасов.

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