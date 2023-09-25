Зів'ялі гортензії 'повернуться до життя' завдяки трьом простим крокам: поради садівників

Садівникам варто звернути увагу на гортензії, які ніби в’януть. Це, швидше за все, пов’язано з умовами вирощування.

Три прості кроки допоможуть "оживити" кущ, регулюючи спосіб догляду за гортензіями. Про це повідомляє Express.co.uk.

Поливайте гортензії

Полив є життєво важливим для гортензій, оскільки вони потребують ідеального балансу сонця та правильної кількості води. Останнє може змінюватися залежно від типу ґрунту та видів, які вирощуються. Якщо квіти в’януть, добре замочіть їх рано вранці або пізно ввечері, щоб уникнути полуденної спеки.

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Не забувайте про мульчу

Мульча утримує вологу, гарантуючи, що гортензії довше залишаються зволоженими. Втім, тримайтеся подалі від стебла, щоб уникнути гнилі.

Мульчування навколо гортензій також сприятиме розвитку глибоких коренів і додасть зимостійкості. Декоративна мульча корисна, але садівники зазвичай рекомендують солому, болотне сіно або опале листя.

Удобрюйте, але не перестарайтеся

Якщо садівники перестараються з добривами гортензії, вони ризикують спалити кореневу систему, що може призвести до різного роду проблем. Це включає обмеження цвітіння. Вибирайте збалансоване добриво з повільним вивільненням і дотримуйтеся вказівок на упаковці.

Нагадаємо, раніше ми назвали 10 найпоширеніших помилок, яких можна припуститися, вирощуючи гортензії.

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