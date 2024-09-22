Вже скоро ударів побільшає: змінився графік магнітних бур на кінець вересня

У вересні 2024 року спостерігалися періоди посиленої геомагнітної активності, що може негативно відзначитися на самопочутті людей, чутливих до зміни погоди. Хоча наразі магнітні бурі призупинилися, очікується, що незабаром їх інтенсивність знову зросте.

Астрономи передбачають про декілька майбутніх періодів підвищеної сонячної активності, хоча точні дати та сила буря можуть варіюватися. Сервіс Meteoagent надав прогноз щодо того, яких саме магнітних бур варто очікувати до кінця місяця.

Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms Коли магнітні бурі у вересні 2024. Джерело: meteoagent.com/solar-flares-storms

Згідно з прогнозами, посилення магнітних бур відбудеться від 26 вересня, і найінтенсивніші з них припадуть на період з 26 по 29 число.

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Що таке магнітні бурі?

Магнітні бурі – це тимчасові збурення магнітного поля Землі, спричинені сонячною активністю. Під час таких бур сонячний вітер викликає флуктуації магнітного поля нашої планети, що може вплинути на різні системи, від електромереж до біологічних організмів.

Як людина відчуває магнітні бурі?

Багато людей відчувають вплив магнітних бур на своє здоров'я. Типові симптоми включають головний біль, запаморочення, безсоння, підвищену втому, дратівливість та зміни настрою.

Як пережити магнітні бурі?

Дотримуйтесь правильного харчування, висипайтеся, уникайте стресів та займайтесь фізичними вправами. Майте під рукою необхідні ліки, якщо ви схильні до мігрені або інших захворювань, які можуть загостритися під час магнітних бур. Якщо ви відчуваєте значне погіршення самопочуття, обов'язково зверніться до лікаря.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що масштабна сонячна буря "подарувала" Землі нове радіаційне кільце.

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