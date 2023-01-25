Вже в четвер потужна магнітна буря накриє Землю: скільки триватиме та як вплине на організм

Остання магнітна буря січня відбудеться на цьому тижні. Вчені зазначають, що коливання будуть потужними. Магнітосфера Землі знаходитиметься у збудженому стані і матиме вплив на людські організми.

За показниками Meteoagent, вже в цей четвер, 26 січня, буря накриє планету. Очікується інтенсивність з оцінкою у 5 балів. Проте вже у п’ятницю, 27 січня, потужність різко знизиться до 2 балів. Очікується, що на низькому рівні показники протримаються до початку лютого. Але варто зазначити, що зміни космічної погоди доволі непередбачувані, тому варто слідкувати за оновленнями центру досліджень.

Остання буря січня

Найчастіше дискомфорт або болі під час погодних змін відчувають люди, які мають будь-які вроджені або набуті захворювання. Як правило, це проблеми з кровоносною системою, судинами, серцем, в тому числі через стрес і малорухливий спосіб життя.

Також метеозалежними можуть бути:

хворі на респіраторні захворювання та астматики;

люди з атеросклерозом;

люди з болями в суглобах або переломами кісток;

люди з розладами нервової системи.

Організм таких людей ослаблений, а значить, витрачає більше енергії на адаптацію до змін. В результаті виникають негативні фізичні, психічні чи інші відчуття.

Аби убезпечити організм, важливо дотримуватися декількох простих правил. Вони можуть здатися максимально простими та загальновідомими, проте варто додати ці пункти до розпорядку дня. Для початку, частіше дихайте свіжим повітрям, для цього ви можете виходити на прогулянку або просто провітрювати кімнату. Додайте до раціону корисні продукти, розпочніть із свіжих овочів та зелені. Зменшіть кількість випитої на день кави. Намагайтесь уникати стресу та вчасно лягати спати, аби організм встигав відновити сили.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, вченим вдалося з'ясувати, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе. За їх висновками, людство зникне від дії сонця скоріше, ніж ця зірка помре.

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