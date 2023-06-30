В аеропорту Кишинева іноземець відкрив стрілянину, нападник може бути вагнерівцем (відео)

В аеропорту столиці Молдови Кишиневі пролунали постріли. Про це у п'ятницю, 30 червня, повідомила поліція країни.

Співробітникам летовища довелося евакуювати пасажирів. В аеропорту Кишинева було припинено авіасполучення та скасовано прийом рейсів, що прибувають.

Місцеві ЗМІ пишуть, що один з пасажирів відкрив стрілянину в аеропорту Кишинева через те, що його не пустили до країни. За непідтвердженими даними, внаслідок стрілянини постраждав співробітник прикордонної поліції.

Після стрілянини зловмисник забарикадувався в одному із приміщень аеропорту. Людей із будівлі евакуювали.

За даними видання pulsmedia.md, стрілок є громадянином РФ, який прибув до Кишинева рейсом з Туреччини. Зазначається, що першим стріляв прикордонник, другим – охоронець аеропорту, який нібито намагався обеззброїти нападника.

Поліцейський загинув, а у випадку з охоронцем одні джерела кажуть, що він у важкому стані, інші – що він міг уже померти.

"Зловмисник, ймовірно, військовий, можливо, з групи найманців Вагнера. Наші джерела повідомляють, що в поліцейського стріляли з власного пістолета, який у нього відібрав нападник. Останній забарикадувався б у кімнаті в аеропорту, і спецслужби готуються взяти його штурмом", – пише видання.

Чоловік, який влаштував стрілянину в аеропорту Кишинева, знешкоджений, його поранено, повідомили в МВС Молдови.

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