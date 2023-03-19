В Англії на місці майбутнього супермаркету виявили римську мозаїку 2-4 століття (фото)

У Великій Британії на місці майбутнього супермаркету Aldi в Олні, Бакінгемшир, виявили римську поліхромну мозаїку. Знахідка, яка датується 2-4 століттям н.е., складається з геометричних малюнків.

Зображення виконані мозаїками чотирьох кольорів: темно-сірого, червоного, темно-синього та білого. Про це повідомляє The History Blog.

Одна товста облямівка містить двонитковий тканий візерунок. Більша декоративна панель містить соломонові вузли, стилізовані візерунки пальмет, які схожі на розтягнуті серця та ромби.

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Зазначається, що мозаїкою вимощена підлога великої кімнати в римській будівлі. Більшість мозаїки, яку вдалося відновити, була з краю кімнати.

Поруч виявлено залишки двох менших кімнат. Кілька інших кам'яних споруд, знайдених на цьому місці, були ідентифіковані як лазні або цистерни для збору води.

Значна частина мозаїчного тротуару простягається під вулицею міста, тому, на жаль, вона не буде повністю розкопана. Його також не буде видалено.

Уточнюється, що мозаїка залишиться на місці, накрита для її захисту. Археологи та органи культури запропонували план збереження знахідки в безпеці, поки будівництво триває.

Нагадаємо, раніше дослідники у Перу виявили чотири таємничі кургани, розташовані на пагорбі Серро-Колорадо поблизу міста Барранка.

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