В Англии на месте будущего супермаркета обнаружили римскую мозаику 2-4 века (фото)

В Великобритании на месте будущего супермаркета Aldi в Олне, Бакингемшире, обнаружили римскую полихромную мозаику. Находка, датируемая 2-4 веком н.э., состоит из геометрических рисунков.

Изображение выполнено мозаиками четырех цветов: темно-серого, красного, темно-синего и белого. Об этом сообщает The History Blog.

Одна толстая кайма содержит двухниточный тканый узор. Большая декоративная панель содержит соломонные узлы, стилизованные узоры пальмет, похожие на растянутые сердца и ромбы.

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Отмечается, что мозаикой вымощен пол большой комнаты в римском здании. Большинство мозаики, которую удалось восстановить, были у края комнаты.

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Рядом обнаружены остатки двух комнат. Несколько других каменных построек, найденных на этом месте, были идентифицированы как бани или цистерны для сбора воды.

Значительная часть мозаичного тротуара простирается под улицей города, поэтому, к сожалению, она не будет полностью раскопана. Он также не будет удален.

Уточняется, что мозаика останется на месте, покрытой для ее защиты. Археологи и органы культуры предложили план сохранения находки в безопасности, пока строительство продолжается.

Напомним, ранее исследователи в Перу обнаружили четыре таинственных кургана, расположенные на холме Серро-Колорадо вблизи города Барранка.

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