В Англії виявили середньовічну могилу дівчинки, яку поховали обличчям донизу (фото)

Cередньовічна громада в Англії поховала на місці в'їзної брами 15-річну дівчину. Дитині зв’язали щиколотки та поховали обличчям вниз.

Незвичайне поховання дівчини на межі поселення є вираженням "інакшості", зазначили археологи. Про це повідомляє Live Science.

Можливо громада зв'язала дівчині щиколотки через віру в те, що її труп може піднятися з могили і завдати шкоди живим.

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"Крім того, що вона була похована обличчям вниз на кордоні, положення її щиколоток свідчить про те, що вони могли бути зв’язані. Це означає, що громада вжила додаткових заходів, щоб вона не могла "повернутися" з могили", – зазначили дослідники.

Останки дівчини, які були поховані між 680 і 880 роками нашої ери поблизу села Конінгтон у Кембриджширі, свідчать про те, що вона зазнала багатьох труднощів протягом свого короткого життя. Зуби мають докази недоїдання, а спина показує, що у неї було захворювання хребта, яке загострилося важкою фізичною працею.

Ці ознаки свідчать про низький соціальний статус підлітка. Її скелет не має ознак тривалої хвороби, тому, можливо, дівчина померла раптово.

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