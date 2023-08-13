Археологи відкопали на Рівненщині старовинну шпильку та намистину (фото)

У Рівненській області поблизу Хрінницького водосховища науковці проводять археологічні розкопки. Вже вдалося знайти кілька предметів старовини.

Як повідомив український історик, археолог, дослідник давньої та середньовічної історії Волині Віктор Баюк у Фейсбуці, на місці працюють фахівці Інституту археології НАН України спільно з Охоронною археологічною службою України, Адміністрацією Державного історико-культурного заповідника у місті Луцьку, Волинським Національним університетом імені Лесі Українки та Волинським відділенням Спілки археологів України.

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Судячи з фото, які опублікував Баюк, під час розкопок археологи виявили декілька історичних знахідок. Серед них шпилька та намистина у формі равлика, яка, можливо, слугувала прикрасою.

Вік знахідок поки не встановлений. Підписники Баюка пишуть, що шпилька могла бути виготовлена ще за часів скіфів (VII—III ст. до н. е.).

Днями прокуратура оголосила підозру "чорному археологу" з Кіровоградщини, який на території Хмельницької області проводив незаконні розкопки та знайшов скарб. Після цього він намагався продати предмети III століття, що мають значну історичну цінність.

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