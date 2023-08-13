Українські археологи виявили на березі Десни загадковий об'єкт, який оголився внаслідок падіння рівня води (фото)

Захоплююче археологічне відкриття сталося на березі річки Десна під Вишгородом. Нещодавно співробітники Вишгородського історико-культурного заповідника разом з Моніторинговою археологічною експедицією (МАЕ) здійснили обстеження об'єкта, який був виявлений місцевими мешканцями села Новосілки.

Читайте також: Археологи виявили величезний меч та бронзове дзеркало у японському похованні 4 століття

Піднесення завіси таємниці над цим об'єктом викликало багато запитань та спекуляцій, але археологи ретельно дослідили його, намагаючись розгадати його походження та призначення. Також вони запитали думку колег на своїй сторінці у Facebook.

На початку розслідування першою робочою версією вважали, що цей об'єкт може бути вершем, але з часом з'явилися певні сумніви щодо цієї теорії. У коментарях припустили, що це може бути фашина. Об'єкт був виявлений в результаті падіння рівня води річки Десна, що дозволило археологам здійснити обстеження та детальний аналіз знахідки.

Відео дня

Це вже не перша подібна знахідка в регіоні. Згадаймо, що біля Чернігова раніше було виявлено давній човен, а тепер, поруч із Вишгородом, цей новий загадковий об'єкт. Ця послідовність археологічних відкриттів може надати ключові відповіді на питання про роль цього району в історії річкового та торговельного спілкування на території України та поза її межами.

Нагадаємо, у Китаї знайшли дивний череп, якому сотні тисяч років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!