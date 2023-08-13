Украинские археологи обнаружили на берегу Десны загадочный объект, который обнажился в результате падения уровня воды (фото)

Увлекательное археологическое открытие произошло на берегу реки Десна под Вышгородом. Недавно сотрудники Вышгородского историко-культурного заповедника вместе с Мониторинговой археологической экспедицией (МАЭ) провели обследование объекта, обнаруженного местными жителями села Новоселки.

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Подъем занавеса тайны над этим объектом вызвал много вопросов и спекуляций, но археологи тщательно исследовали его, пытаясь разгадать его происхождение и предназначение. Также они спросили мнение коллег на своей странице в Facebook.

В начале расследования первой рабочей версией считали, что этот объект может быть стихом, но со временем появились определенные сомнения в этой теории. В комментариях допустили, что это может быть фашина. Объект был обнаружен в результате падения уровня воды реки Десна, что позволило археологам провести обследование и детальный анализ находки.

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Это уже не первая подобная находка в регионе. Вспомним, что возле Чернигова раньше была обнаружена древняя лодка, а теперь рядом с Вышгородом этот новый загадочный объект. Эта последовательность археологических открытий может дать ключевые ответы на вопрос о роли этого района в истории речного и торгового общения на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, в Китае нашли удивительный череп, которому сотни тысяч лет.

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