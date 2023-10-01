У Анкарі була спроба теракту: поблизу Головного управління МВС підірвали бомби (фото, відео)

У Туреччині була зафіксована спроба теракту в центрі Анкари біля будівлі МВС. Під час перестрілки двоє поліцейських отримали легкі поранення.

Про це повідомив очільник МВС Туреччини Алі Ерлікай, його цитує CNN

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Міністр внутрішніх справ повідомив, що близько 09.30 двоє терористів під'їхали на легкому автомобілі до в'їзних воріт Головного управління безпеки МВС та підірвали бомби.

Один з терористів підірвав себе.

Нагадаємо, у Стамбулі стався потужний вибух: є загиблі та поранені.

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