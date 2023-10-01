В Анкаре была попытка теракта: вблизи Главного управления МВД взорвали бомбы (фото, видео)

В Турции была зафиксирована попытка теракта в центре Анкары у здания МВД. В ходе перестрелки двое полицейских получили легкие ранения.

Об этом сообщил глава МВД Турции Али Эрликай, его цитирует CNN.

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Министр внутренних дел сообщил, что около 09.30 двое террористов подъехали на легком автомобиле к въездным воротам Главного управления безопасности МВД и взорвали бомбы.

Один из террористов взорвал себя.

Напомним, в Стамбуле произошел мощный взрыв : есть погибшие и раненые.

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