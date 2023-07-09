В Австралії вчені помітили дивну поведінку павутинних кліщів: для чого самець 'роздягав' самку

В Австралії науковці вперше помітили моторошний акт між двома павутинними кліщами. З'ясувалося, що перед спарюванням самець "роздягає" самку, знімаючи з неї екзоскелет.

Як повідомляє Live Science, павутинні кліщі виявилися унікальними у своїй стратегії спарювання, яка включає охорону молодих самок та здирання їх зовнішньої шкіри. Дослідники з Віденського університету в Австрії кажуть, що дорослі самки павутинних кліщів можуть мати кілька статевих партнерів, але лише сперматозоїди першого партнера запліднюють їх яйцеклітини. Це призводить до сильної конкуренції серед самців за молодих самок, які щойно досягли зрілості.

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Щоб забезпечити собі перевагу, самці павутинних кліщів охороняють молодих самок до моменту досягнення ними статевої зрілості. Але вони також здирають зовнішню шкіру цих самок, щоб мати можливість першими запліднити їх. Це стало першим експериментально задокументованим випадком такої поведінки, пов'язаної з обдиранням шкіри.

Дослідники відзначають, що ця стратегія не є безризиковою для самців, оскільки вона вимагає витрати енергії та обмежує їх можливість шукати їжу. Крім того, інші самці можуть спробувати вкрасти самок в останній момент. Однак цей процес здирання шкіри та спарювання першими забезпечує самцям певну перевагу в боротьбі за самок.

Дослідження павутинних кліщів розкриває унікальну поведінку, пов'язану з розмноженням у світі комах і павуків.

Раніше вчені уперше зафіксували, як китова акула харчувалася на дні океану, поїдаючи бентосних рачків.

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