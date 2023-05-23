У Бєлгороді знову бій: у Росії заявили про нову атаку 'ДРГ' на область і 'глубоку обєспокоєнность'

У вівторок, 23 травня росіяни заявили про нову атаку ДРГ на Бєлгородську область, а саме на КПП Козинка. За інформацією, невеликі групи "українських диверсантів" наступають на Козинку з боку кордону та вступають у бій із російськими силовиками. Крім того, росіяни повідомляють про "дрони-розвідники, які запускає ЗСУ".

У легіоні "Свобода Росії" повідомили, що разом з членами "Русского добровольческого корпуса" продовжують звільнення Бєлгородської області. Як повідомляє Deep State, боями охоплено вже більше 30 квадратних кілометрів, а сіра сіра зона на інтерактивній карті сягає площі в 31,07 кв. км.

''Відбулася смілива атака сил "РДК" та Легіону "Свобода Росії" на ворожі позиції біля Грайворона. Це можна вважати відповіддю на рейд на село в Чернігівській області. Проукраїнські сили зафіксовано в Глотово та Козинці. Ситуація на мапі фіксує ситуацію станом на середину дня'', – повідомляють у Deep State.

За повідомленнями видання "РБК-Україна", яке посилається на джерела в українській розвідці, через ситуацію на кордоні в Бєлгородській області РФ хоче перекинути туди додаткові війська. Маються на увазі і російські бійці, які зараз перебувають на території України

"Наразі ухвалюється рішення щодо можливого переміщення підрозділів 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії (постійний пункт дислокації Валуйки, Бєлгородська область) з району бойових дій (Макіївка, Площанка Луганської області) до Бєлгородської області", – заявили джерела.

Також, представники легіону "Свобода Росії" повідомили, що російська армія "нічого не змогла протиставити групі патріотів-добровольців", які взяли до рук зброю і не побоялися "у відкриту піти проти режиму".

Враховуючи, що РФ кинула всю армію на війну з Україною, резервів для реагування на військові кризи у неї немає.

"РФ абсолютно не захищена. У Бєлгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча", – заявили представники легіону.

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За повідомленнями пропагандистського видання RT, у Бєлгородській області "фактично відселено" мешканців дев'яти населених пунктів, включаючи місто Грайворон, повідомив Гладков. Евакуйованих жителів прикордонних сіл розміщують у санаторіях, школах та готелях Білгородської області.

"Зачищення території від наслідків вторгнення диверсантів продовжується. Фактично відселені жителі Грайворона, Новобудівки, Горьковського, Безіменно, Мокра Орлівка, Глотове, Гора Поділ, Замостя, Сподарюшено", – повідомив губернатор Гладков.

Нагадаємо, з 22 травня тривають бої на кордоні Бєлгородської області. Там запровадили режим "контртерористичної операції".

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