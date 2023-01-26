У Бєлгородській області п'яний військовий прийшов у нічний клуб з автоматом (відео)

У Бирючі, Бєлгородської області, п'яний російський військовий прийшов у нічний клуб з автоматом. Чоловік скеровував зброю на цивільних.

Відвідувачі бару називали військового "Жекою" та просили опустити зброю. Відео з інцидентом опублікували у місцевих Telegram-каналах.

"Чоловік у військовій формі спрямовує автомат на відпочиваючих, знайомі просять його подумати та заспокоїтися. Людина з автоматом явно не зовсім твереза", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як перед виходом з бару стоїть група чоловіків, а навпроти них військовий зі зброєю. Росіянин у військовій формі наводить автомат на відвідувачів закладу, але не стріляє.

Відео супроводжується коментарями оператора та нецензурною лексикою.

Нагадаємо, напередодні у російській Махачкалі невідомий відкрив стрілянину з дробовика у центрі міста. Щонайменше двоє людей отримали поранення.

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