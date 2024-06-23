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Війна в Україні

На Бєлгородщині Сили оборони України уразили пункт управління окупантів

Билім Олена

На Бєлгородщині Сили оборони України уразили пункт управління окупантів
Ураження армії рф на території Бєлгородської області

Сили оборони України досягли значного успіху, уразивши пункт управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка, що в Бєлгородській області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

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Згідно з повідомленням, повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили точковий удар по ворожому об’єкту. В результаті бойової операції зафіксовано кілька вибухів, що свідчить про успішне ураження цілі.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що операція була проведена з високою точністю, що дозволило досягти бажаного результату. "Ціль успішно уражена", – підкреслили у Генштабі.

Додамо, що за даними Генштабу, втрати росіян на війні саном на 23 червня 2024 року склали:

  • особового складу – 534360 (+1270) 
  • танків – 8019 (+10),
  • бойових броньованих машин – 15398 (+15),
  • артилерійських систем – 14195 (+61),
  • РСЗВ – 1108 (+2),
  • засоби ППО – 863 (+2),
  • літаків – 359,
  • гелікоптерів – 326,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),
  • крилаті ракети – 2321 (+13),
  • кораблі /катери – 28,
  • підводні човни – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44),
  • спеціальна техніка – 2377 (+8).

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

А у Донецькій області поблизу Новомихайлівки Донецької області бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили наступ ворожих сил, підірвавши їхню військову техніку дронами.

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