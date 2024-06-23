На Бєлгородщині Сили оборони України уразили пункт управління окупантів

Сили оборони України досягли значного успіху, уразивши пункт управління мотострілецького полку в населеному пункті Нехотіївка, що в Бєлгородській області.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

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Згідно з повідомленням, повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили точковий удар по ворожому об’єкту. В результаті бойової операції зафіксовано кілька вибухів, що свідчить про успішне ураження цілі.

"Повітряні сили Збройних Сил України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали успішного удару по пункту управління мотострілецького полку ворога, що розташовувався в населеному пункті Нехотіївка Бєлгородської області рф", – йдеться у повідомленні Генштабу.

Зазначається, що операція була проведена з високою точністю, що дозволило досягти бажаного результату. "Ціль успішно уражена", – підкреслили у Генштабі.

Додамо, що за даними Генштабу, втрати росіян на війні саном на 23 червня 2024 року склали:

особового складу – 534360 (+1270)

танків – 8019 (+10),

бойових броньованих машин – 15398 (+15),

артилерійських систем – 14195 (+61),

РСЗВ – 1108 (+2),

засоби ППО – 863 (+2),

літаків – 359,

гелікоптерів – 326,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11355 (+50),

крилаті ракети – 2321 (+13),

кораблі /катери – 28,

підводні човни – 1,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19248 (+44),

спеціальна техніка – 2377 (+8).

Днями, нагадаємо, прикордонники під Бахмутом знищили дві гаубиці та РЕБ російської армії.

А у Донецькій області поблизу Новомихайлівки Донецької області бійці 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади зупинили наступ ворожих сил, підірвавши їхню військову техніку дронами.

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