У Бразилії знайшли прикраси, що були виготовлені з кісток гігантського лінивця 25 тисяч років тому (фото)

Археологи виявили три підвіски, виготовлені з кісткового матеріалу вимерлого гігантського лінивця в кам’янистому притулку в центральній Бразилії. Вважається, що цим підвіскам від 25 000 до 27 000 років, що робить їх найдавнішими відомими особистими прикрасами в Америці та єдиними, зробленими з гігантської кістки лінивця в археологічних записах.

Нове дослідження показує, що люди жили в Південній Америці в той самий час, що й вимерлі гігантські лінивці, що підтверджує докази того, що люди прибули в Америку раніше, ніж раніше вважалося.

Нещодавні дослідження поставили під сумнів уявлення про те, що люди мігрували до Америки приблизно 13 000 років тому, перетнувши сухопутний міст із Сибіру на Аляску.

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Прикраси були знайдені близько 30 років тому в скельному притулку під назвою Санта-Еліна в центральній Бразилії. Нове дослідження є першим, яке ретельно проаналізувало їх і виключило можливість того, що люди знайшли та вирізали їх через тисячі років після загибелі тварин.

Підвіски були серед тисяч остеодерм — твердих кісткових відкладень, які утворюються на шкірі деяких тварин. Остеодерми належали до виду гігантських лінивців, відомих як Glossotherium phoenesis, вони важили близько 600 кілограмів та мали довгі кігтисті лапи для копання.

Щоб з'ясувати, як підвіски були створені та змінені руками людини, дослідники, які їх виявили, проаналізували їх за допомогою різноманітних методів та експериментів. Вони виявили, що остеодерми були відполіровані та мали в них просвердлені отвори, що свідчить про те, що вони використовувалися для особистої прикраси, ймовірно, як намиста чи сережки. Відповідно до дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the Royal Society B, діри не були спричинені природним стиранням або хижаками.

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Команда дослідників із Бразилії, Франції та Сполучених Штатів заявила, що їхній аналіз показує, що цю ручну роботу було зроблено протягом декількох днів або кількох років після смерті тварин і до того, як матеріали скам’яніли. Дослідники також виключили природне стирання та інші речі, які могли б пояснити форми та отвори.

Гігантські наземні лінивці досягали 13 футів у довжину, важили більше тисячі фунтів і були еквівалентні за розміром індійському слону. Згідно зі звітом, він ходив на четвереньках і був одним із найбільших створінь Південної Америки.

Нагадаємо, у Німеччині виявили значний скарб часів римських імператорів І та ІІ століття нашої ери. Його знайшли в місті Аугсбург, розташованому на південному заході Баварії.

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