У Британії чоловік за допомогою металошукача знайшов золоту римську сережку (фото)

У Берстон, Норфолк, Велика Британія, чоловік випадково знайшов за допомогою металошукача римську золоту сережку. Знахідку оголосили скарбом та планують виставити у музеї Дісса.

Цей маленький золотий диск загальною вагою 2,2 грама також допоможе археологам переглянути попередні відкриття. Про це пише The History Blog.

Коли Нік Бейтман вперше знайшов сережку в полі, він подумав, що це стара кришка від пляшки. Чоловік трохи почистив її, виявив, що це золото та повідомив владі. Монету дослідив експерт зі Служби історичного середовища Норфолка.

Сережка кругла, діаметром 20,5 мм і складається з двох золотих листів різної товщини, спаяних разом. Обидві сторони прикрашені рельєфом, що виглядає як орел на лінії землі, утвореній із шести крапок на вершині півмісяця, спрямованого вниз. Орел оточений вінком, а між кінцями півмісяця з одного боку сережки видно хрест.

В археологічних записах немає точних збігів цього дизайну. Подібний золотий диск, утворений двома тонкими золотими листами, з’єднаними разом і прикрашеним рельєфом репуссе, є найближчим спорідненим.

"Колега подумав, що це середньовіччя, оскільки він бачив крихітний хрест під однією з петель. Але коли я придивився, то побачив лавровий вінок і орла, і це саме те, що можна побачити на римських предметах", – сказав нумізмат Адріан Марсден.

Нагадаємо, що археологи під час розкопок в Німруді, Ірак, виявили величезні двері палацу, які належали ассирійському королю Ададу-Нірарі III. Він правив у 810-783 роках до нашої ери.

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