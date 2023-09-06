У Британії виявили сокиру льодовикового періоду величезних розмірів

На території графства Кент була знайдена велика сокира віком 300 тисяч років. Дослідники з Університетського коледжу Лондона стверджують, що цей інструмент знайдено поруч з іншими ручними сокирами і є одним із найбільших, які коли-небудь знаходили у Великій Британії.

Про це пише Newsweek.

За словами старшого археолога UCL Летті Інгрі, вони припускають, що ці інструменти можуть відноситися до міжльодовикового періоду, приблизно 300-330 тисяч років, коли Британію населяли ранні неандертальці та, можливо, інші древні людські види. Однак через відсутність скам'янілостей на цьому місці не можна точно визначити, хто саме створив ці інструменти.

Подібні сокири раніше знаходили в Африці і Європі на різних стоянках віком від 1,7 мільйона до 300 тисяч років тому. Вони, ймовірно, використовувалися для вбивства тварин або обробки м'яса, оскільки на той час люди, ймовірно, полювали на коней, оленів і навіть слонів з прямими бивнями.

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Ручні сокири були частиною широкого набору інструментів для мисливських потреб, які включали гострі пластини та скребки. Хоча на цьому місці знайдено лише кам'яні інструменти (виготовлені з кременю), інші речі, такі як дерев'яні списи та інші інструменти, можливо, також існували, але не збереглися.

Ця велика сокира, виявлена в Кенті, є надзвичайною через свій великий розмір, що становить 29,6 сантиметра, і викликає питання стосовно її призначення, оскільки вона здається занадто великою, щоб нею можна було зручно користуватись. Наразі група дослідників працює над ідентифікацією та дослідженням знайдених артефактів, щоб отримати більше відомостей про тих, хто їх створив і з якою метою вони використовувались.

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